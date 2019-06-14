Эксперт: новый рейтинг Путина от ВЦИОМ не выходит за рамки стандартных колебаний
Показатели рейтинга, который демонстрирует Владимир Путин, никак не выходят за рамки стандартных колебаний, заявил Александр Шпунт, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Департамента интегрированных коммуникаций ВШЭ.
В пятницу ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия политикам. Уровень одобрения деятельности Президента РФ составил 64,2%. О своем доверии Владимиру Путину заявили 71,7% россиян.
«Мы находимся в середине календарного электорального цикла. И в этой ситуации обычно политики, которые, тем более, находятся у власти, они реализуют свой рейтинг, а его не накапливают. У политиков тоже есть жизненный цикл. Даже с этими условиями, через показатели рейтинга, который демонстрирует Владимир Путин, никак не выходят за рамки стандартных колебаний. Особенно с учетом летней информационной паузы, с учетом снижения летней политической активности, когда внимание к политикам снижается и внимание к политическим действиям снижается… Здесь нет никакого падения рейтинга…», — отметил Шпунт.
Во многом тренды свидетельствуют о том, что сама политическая жизнь в стране некоторым образом замерла, пояснил он.
«Не надо ее мерить по митингам, протестам и пр, потому что это жизнь скорее общественная… Рейтинги доверия президенту вполне укладываются в нормальные статистические параметры колебаний, там нет никаких провалов», — резюмировал эксперт.