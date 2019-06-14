Могерини рассказала о сдерживании «напористой» России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о том, что введение санкций в отношении России позволило ограничить активность страны. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление европейский политик сделала в соответствии с докладом о реализации глобальной внешнеполитической стратегии ЕС.
«Мы смогли ограничить напористую и не нацеленную на сотрудничество деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов», — сообщила Могерини.
Однако большинство европейских чиновников не поддерживает мнение коллеги и считает, что российские санкции не оказали никакого влияния на деятельность России. Некоторые отмечают, что ограничительные меры наоборот являются экономически деструктивными для Европы.
Ранее сообщалось, что евроскептики выступили против продления антироссийских санкций.