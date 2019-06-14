Парубий передал КСУ доказательства незаконности указа Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что передал в КСУ доказательства незаконности указа украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом сообщает Украинская правда.
По его словам, он направил в суд документ, подтверждающий наличие в парламенте двух фракций, входящих в коалицию.
Он добавил, что передал также заявления, которые поступили в Раду о выходе из коалиции.
Он отметил, что изначально в коалиции было 302 народных депутата, сейчас же — более 226.
На настоящий момент КСУ приступил к закрытому слушанию дела о неконституционности указа Зеленского о роспуске Рады. Глава государства объявил в мае о роспуске парламента из-за якобы отсутствия в нем коалиции. Однако, по словам депутатов, президент сделал преждевременные и неправильные выводы.
Ранее сообщалось, что Парубий направил на подпись Зеленскому закон об импичменте.