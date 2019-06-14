Парубий передал КСУ доказательства незаконности указа Зеленского

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Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что передал в КСУ доказательства незаконности указа украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом сообщает Украинская правда.

По его словам, он направил в суд документ, подтверждающий наличие в парламенте двух фракций, входящих в коалицию.

Он добавил, что передал также заявления, которые поступили в Раду о выходе из коалиции.

Он отметил, что изначально в коалиции было 302 народных депутата, сейчас же — более 226.

На настоящий момент КСУ приступил к закрытому слушанию дела о неконституционности указа Зеленского о роспуске Рады. Глава государства объявил в мае о роспуске парламента из-за якобы отсутствия в нем коалиции. Однако, по словам депутатов, президент сделал преждевременные и неправильные выводы.

Ранее сообщалось, что Парубий направил на подпись Зеленскому закон об импичменте.