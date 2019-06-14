МИД оценил готовность Киева к встрече в «нормандском формате»
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что сигналов о готовности Украины к проведению встреч в «нормандском формате» нет. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем готовиться к такой работе», — сказал Карасин.
По его словам, она должна носить совместный и честный характер.
Он также добавил, что на переговорах не должно быть «антироссийской риторики».
Ранее сообщалось, что в Кремле назвали условие встречи в «нормандском формате».