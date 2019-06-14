МИД оценил готовность Киева к встрече в «нормандском формате»

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Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что сигналов о готовности Украины к проведению встреч в «нормандском формате» нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем готовиться к такой работе», — сказал Карасин.

По его словам, она должна носить совместный и честный характер.

Он также добавил, что на переговорах не должно быть «антироссийской риторики».

Ранее сообщалось, что в Кремле назвали условие встречи в «нормандском формате».