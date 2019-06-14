Бориса Джонсона призвали не бояться дебатов по Brexit
Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал кандидата в премьер-министры Великобритании Бориса Джонсона не бояться дебатов со своими соперниками. Об этом сообщает «Би-би-си».
По его словам, Джонсон не должен бояться дебатов по теме Brexit.
Он также добавил, что Джонсону следует быть посмелее в своей кампании.
Хант подчеркнул, что кандидат в премьеры должен публично доказать свою правоту.
Ранее сообщалось, что Джонсон возглавил гонку за кресло премьера Британии.