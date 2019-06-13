Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Для этого должно быть соблюдено несколько условий. 24 июня на заседании ПАСЕ должны рассмотреть резолюцию Комитета министров Совета Европы, в которой говорится о неприкосновенности прав участников ПАСЕ быть представленными, голосовать и выступать. В случае ее принятия в полном виде российский парламент отправит свою делегацию на заседание ассамблеи.

По словам Володина, следующий необходимый шаг — чтобы российским представителям полностью подтвердили их полномочия. Если какие-либо полномочия будут нарушены — Россия покинет ПАСЕ. Володин уточнил, что речь идет, в частности, о запрете на участие в мониторинговых группах или лишение возможности избираться в руководящие органы ассамблеи.

Если же все пройдет спокойно, российские парламентарии примут участие в избрании нового генсека ПАСЕ.

Также если Россия останется в ПАСЕ, встанет вопрос об уплате взносов в Совет Европы, которые Москва не платит с лета 2017 года. Если делегация не примет участия в работе ПАСЕ и не будет платить взносы, то встанет вопрос о выходе России из СЕ, что станет прямым следствием неуплаты взносов в течение двух лет.