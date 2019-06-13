Климкин определил реальные сроки вступления Украины в ЕС

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Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал сроки, в которые страна может вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал на своей странице фейсбуке.

По словам министра, реальный шанс на вступление в союз у страны появится после 2025 года. При этом у других стран ушло 10-12 лет на вступление в ЕС.

«Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/-2035 год»», — заявил Климкин.

Ранее Климкин разрушил миф о попадании Украины в ЕС за 10 лет.