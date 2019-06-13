Минюст допросит агентов ЦРУ об истоках «российского дела»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/752/10893752/AP_16345056258474-pic905-895x505-82036.jpg">

Минюст США намерен допросить высокопоставленных чиновников ЦРУ об истоках «русского досье» на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, ведомство планирует критические оценить работу ЦРУ над этим делом, на основе которого началось расследование «вмешательства России» в американские выборы.

Как отмечается, о досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о «связях» Трампа с Россией.

При этом предстоящая проверка минюста вызвала беспокойство в ЦРУ.

Ранее СМИ сообщили, что США допросят британского автора «русского досье».