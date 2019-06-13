Трамп готов принять от РФ компромат на своих соперников

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Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, принял бы он компромат на соперников по предвыборной гонке от России или Китая, или бы оповестил ФБР. Об этом сообщает ABC News.

«Может быть, стоит сделать и то, и то», — сказал Трамп.

По его словам, он не видит «ничего плохого» в том, чтобы ознакомится с предложенной информацией.

Он также добавил, что ему стоит «выслушать» иностранных информаторов.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело».