Трамп готов принять от РФ компромат на своих соперников
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, принял бы он компромат на соперников по предвыборной гонке от России или Китая, или бы оповестил ФБР. Об этом сообщает ABC News.
«Может быть, стоит сделать и то, и то», — сказал Трамп.
По его словам, он не видит «ничего плохого» в том, чтобы ознакомится с предложенной информацией.
Он также добавил, что ему стоит «выслушать» иностранных информаторов.
Ранее сообщалось, что Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело».