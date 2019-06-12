Сколько американцев готовы поддержать Трампа на выборах-2020, показал опрос

Большинство жителей США на президентских выборах 2020 года поддержали бы сенатора-демократа Берни Сандерса или бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, нежели действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Согласно опросу, 44% респондентов отдали бы свои голоса за Байднена, в то время как за Трампа проголосовали бы 33%.

Кроме того, согласно второму вопросу, Сандерса бы поддержали 42% опрошенных, а Трампа — 32%.

Причем в обоих вопросах около 25% американцев не смогли дать четкого ответа.

В опросе приняли участие 1991 респондента. Погрешность составляет 2 процентных пункта.

Ранее опрос CNN показал уверенность американцев в победе Трампа на выборах-2020.