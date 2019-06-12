Трамп понадеялся на хорошие отношения России и Польши

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что отношения между Россией и Польшей будут отличными. Об этом сообщает C-SPAN.

По его словам, это возможно, и Варшаве удастся выстроить хорошие отношения с Москвой.

Кроме того, он выразил надежду, что отношения России и Соединенных Штатов также наладятся.

Ранее польский президент Анджей Дуда рассказал об отношениях между Россией и Польшей.

По его словам, он хотел бы, чтобы Россия была другом Польши, но она постоянно демонстрирует «имперское лицо».