Трамп понадеялся на хорошие отношения России и Польши
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что отношения между Россией и Польшей будут отличными. Об этом сообщает C-SPAN.
По его словам, это возможно, и Варшаве удастся выстроить хорошие отношения с Москвой.
Кроме того, он выразил надежду, что отношения России и Соединенных Штатов также наладятся.
Ранее польский президент Анджей Дуда рассказал об отношениях между Россией и Польшей.
По его словам, он хотел бы, чтобы Россия была другом Польши, но она постоянно демонстрирует «имперское лицо».