Паук свил паутину между Трампом и Дудой во время общения с журналистами

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера Польши Анджея Дуды в саду Белого дома паук свил паутину между микрофонами лидеров.

На нить паутины, блестящую на солнце, обратили внимание пользователи твиттера.

Часть пользователей посчитала это хорошим знаком, сулящим дружбу между странами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтону удалось прийти к соглашению с Польшей о закупке новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.