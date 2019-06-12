Трамп: надеюсь Россия и Польша будут иметь хорошие отношения

Польский президент Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы Россия была другом Польши. Об этом сообщает C-SPAN.

Как отмечается, такое заявление было сделано в ходе встречи Дуды с американским лидером Дональдом Трампом в США.

По его словам, Россия является огромным соседом польского государства. Однако, он подчеркнул, что Россия постоянно демонстрирует «имперское лицо».

Глава Польши напомнил, что российское государство всегда пыталось отнять у Польши его территорию. Он вспомнил Речь Посполитую, которая была разделена в конце 18 века между Россией, Австрией и Пруссией.

Помимо этого, он напомнил о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года, согласно которому польское государство было поделено на сферы влияния между Россией и Германией.

Кроме того, Дуда рассказал о Катынском расстреле 1940 года, когда пленные офицеры польской армии были расстреляны по решению НКВД СССР.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал продать Польше много F-35.