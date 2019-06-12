Песков отреагировал на слова Трампа о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Песков заявил, что в Кремле до сих пор не получили от Вашингтона никаких предложений по подготовке встречи.

Он добавил, что, поскольку американская сторона «ничего не инициировала», то Москва не готовит отдельную встречу.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии.

Саммит пройдет в Осаке 28-29 июня.