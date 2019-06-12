Елизавета II поздравила россиян на русском языке

Британская королева Елизавета II поздравила российских граждан с национальным праздником на русском языке.

Текст поздравления опубликован в фейсбуке британского посольства в Москве.

Королева направила жителям страны «наилучшие пожелания» в День России.

В посольстве напомнили, что 12 июня в диппредставительстве выходной.

Также сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России и вспомнил о первой встрече с Путиным в «красивом российском городе-порте» Владивостоке.