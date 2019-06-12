Мадуро собирается в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени посетит Москву, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил МИД страны.

В ведомстве заявили, что лидер Венесуэлы подпишет «новые соглашения во благо народа».

Кроме того, глава МИДа Хорхе Арреас в День России поблагодарил Москву за вклад в обеспечение мира в стране.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ПМЭФ, назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо симпатичным человеком.

Отвечая на вопрос, останется ли у власти действующий президент Николас Мадуро, Путин заявил, что, это решать народу Венесуэлы.