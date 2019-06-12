Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, внесенное в парламент представление об его увольнение является незаконным.

«Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады», — подчеркнул Луценко.

Он также добавил, что депутаты не станут голосовать за его отставку.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал документ об увольнении Луценко.

Теперь документ будет направлен на рассмотрение Рады.