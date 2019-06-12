«Рубят сук, на котором сидят»: Крым о решении ЕС о продлении санкций
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал решение ЕС о продлении санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще на один год продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя без обсуждения.
По его словам, ЕС своим решением продемонстрировал «марионеточное поведение».
Он добавил, что эти санкции в первую очередь вредят странам ЕС, а не России. Принимая их, европейские страны постепенно «рубят сук, на котором сидят», подчеркнул Гемпель.
«К сожалению, страны ЕС по-прежнему остаются марионетками в руках у США», — добавил Гемпель.
При этом он отметил, что есть ряд европейских политиков, которые хотят отменить антироссийские санкции и уйти из-под влияния Соединенных Штатов.
Ранее на премьера Саксонии обрушилась критика после призыва отменить санкции против России.