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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал решение ЕС о продлении санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще на один год продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя без обсуждения.

По его словам, ЕС своим решением продемонстрировал «марионеточное поведение».

Он добавил, что эти санкции в первую очередь вредят странам ЕС, а не России. Принимая их, европейские страны постепенно «рубят сук, на котором сидят», подчеркнул Гемпель.

«К сожалению, страны ЕС по-прежнему остаются марионетками в руках у США», — добавил Гемпель.

При этом он отметил, что есть ряд европейских политиков, которые хотят отменить антироссийские санкции и уйти из-под влияния Соединенных Штатов.

Ранее на премьера Саксонии обрушилась критика после призыва отменить санкции против России.