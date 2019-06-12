«Истерики»: Госдума об «угрозах» Климкина из-за возможного возвращения РФ в ПАСЕ

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на «угрозы» министра иностранных дел Украины Павла Климкина на возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает RT.

До этого Климкин заявил, что Киев не будет делать «формальные вежливые жесты» в отношении ПАСЕ, если российская сторона вернется в организацию.

По словам депутата, Украина остается «самым скандальным» членом ПАСЕ.

«Чуть что не по-украински — так сразу истерики с заламыванием рук и причитаниями», — отметил Бальбек.

Он добавил, что максимум что Украина может сделать — объявить бойкот, после которого, по мнению депутата, в организации может сложиться хорошая атмосфера для диалога.

Он заключил, что в случае воплощения «угроз» Климкина делегаты смогут в спокойной обстановке заняться делом.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский повторно попросил Раду уволить Климкина.