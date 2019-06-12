Кадыров прокомментировал инцидент со сносом знака
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент со сносом знака на выезде из города Кизляр. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом чеченский политик написал в своем инстаграме. Он призвал граждан Дагестана не поддаваться на провокации.
«Я брат для дагестанского и для ингушского народа больше чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи и братства, этому учил и призывал и мой отец», — заявил Кадыров.
Он также подчеркнул, что Чечня не претендует на чужую территорию.
Ранее сообщалось, что спортсмен Хабиб Нурмагомедов оценил ситуацию на границе Чечни и Дагестана.