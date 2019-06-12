Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент со сносом знака на выезде из города Кизляр. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом чеченский политик написал в своем инстаграме. Он призвал граждан Дагестана не поддаваться на провокации.

«Я брат для дагестанского и для ингушского народа больше чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи и братства, этому учил и призывал и мой отец», — заявил Кадыров.

Он также подчеркнул, что Чечня не претендует на чужую территорию.

Ранее сообщалось, что спортсмен Хабиб Нурмагомедов оценил ситуацию на границе Чечни и Дагестана.