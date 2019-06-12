Путин поздравил россиян с Днем России

Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле поздравил жителей страны с Днем России.

«Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание», — заявил Путин.

Путин отметил, что решение масштабных задач, стоящих перед страной, возможно только сообща. Он призвал каждого осознавать важность личных усилий ради всеобщего блага.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с Днем России.