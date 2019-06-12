Борис Джонсон начал борьбу за пост Мэй
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер- министра Соединенного Королевства, передает Reuters.
В ходе выступления от раздал обещания.
В том числе Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз 31 октября.
Ранее Консервативная партия Великобритании официально огласила имена десяти кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.