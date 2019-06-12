Размахивающий документом Трамп случайно раскрыл детали секретного соглашения

Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает «Би-би-си».

Во время встречи с журналистами президент держал в руке листок, который содержал информацию о специфике сделки. Трамп так сильно размахивал им, что представителям СМИ удалось сделать снимок, на котором видны некоторые положения из документа. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены министром иностранных дел Мексики, стало известно о плане назначения Мексики «безопасной третьей страной». Для этого мексиканская сторона обязалась в ближайшее время проконтролировать исполнение всех своих законов.

Также в документе были замечены отсылки к региональному плану по предоставлению убежища, который включает в себя несколько латиноамериканских стран.

Политик изначально отказался обсуждать планы с представителями СМИ, заявив, что дело является секретным.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что после достижения соглашения с Мексикой страны начнут прекрасное сотрудничество..