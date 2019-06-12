В МИДе рассказали о встрече Путина и Трампа на G20

<img src="//img.gazeta.ru/files3/213/12370213/RTX6BN4Z-pic905-895x505-17960.jpg">

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Вашингтон вопреки публичным заявлениям не предпринял мер для организации встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на G20 в Осаке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, контакты подобного уровня не готовятся при помощи словесных заявлений «свободного стиля», однако дипломатических «импульсов» из Соединенных Штатов не поступило.

«Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, «на ногах», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что какая-либо конкретика по поводу встречи отсутствует, и заметил, что складывается впечатление, что Вашингтон не определился с предпочтительным форматом.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.