Опрос показал различия в отношении немцев к России

Немцы западной и восточной Германии рассказали, как относятся к России. Соответствующий опрос провела газета Bild.

Согласно полученным результатам, 72% восточных немцев являются сторонниками более тесных контактов с российской стороной, а 43% выступают за «значительно более близкие» отношения. В западной Германии за сближение стран выступают 54%, а 29% хотят увеличения дистанции между Москвой и Берлином.

Ранее сообщалось, что в Германии признали различия в отношении к России на западе и востоке страны.