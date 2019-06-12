Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым

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Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Миятович намерена посетить полуостров 7-11 октября.

Как отмечается, в Крыму готовы показать комиссару СЕ, как изменился регион после воссоединения с Россией.

Ранее сообщалось, что санкции против Крыма назвали ошибкой в Евросоюзе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.