Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Миятович намерена посетить полуостров 7-11 октября.
Как отмечается, в Крыму готовы показать комиссару СЕ, как изменился регион после воссоединения с Россией.
Ранее сообщалось, что санкции против Крыма назвали ошибкой в Евросоюзе.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.