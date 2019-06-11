Трамп уже разочаровался в будущем главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в кандидатуре Патрика Шэнахэна, которого он планировал назначить министром обороны. Об этом сообщает NBC News.

Трамп посоветовался с несколькими доверенными лицами в Нормандии относительно альтернативной кандидатуры на данный пост.

Белый Дом назначил Патрика Шэнахэна исполняющим обязанности министра обороны США 9 мая, однако ведомство должно будет подтвердить свое решение Сенату.

Отмечается, что Марк Эспер может занять кандидатуру в ведомстве, если Трамп решит отказаться от своего заявления в пользу Шэнахэна.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал кандидата на пост президента в 2020 году Джона Байдена «тупицей».