Глава Дагестана дал оценку сносу знака на границе с Чечней

Глава Дагестана Владимир Васильев объяснил, что между Дагестаном и Чечней временно приостановлен процесс установления границ. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Так он отреагировал на снос дорожного указателя на приграничной с Чечней территории.

«Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, – это территории, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет», — пояснил Васильев.

Ночью 10 июня группа молодых дагестанцев снесла дорожный указатель с надписью «Чеченская Республика — Шелковской район», установленный на выезде из Кизляра.