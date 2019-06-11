«Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском

Основатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил о том, что несмотря на колоссальную поддержку, украинский президент Владимир Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания. Об этом депутат заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я тысячу раз извиняюсь за Зеленского и за себя, но я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь – да, мы ошиблись еще раз, к сожалению», — заявил Рабинович.

Политик добавил, что «ошиблись» граждане Украины «не сзади, а спереди», поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку «нужно было свалить Порошенко».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов.