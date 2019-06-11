О третьей встрече Трампа с Ким Чен Ыном рассказал Болтон

Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов к возможному третьему саммиту президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

«США будут готовы, когда КНДР будет готова», — сказал Болтон.

По его словам, третий саммит «вполне возможен».