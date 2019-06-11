Зеленский вновь попросил уволить Климкина

Украинский лидер Владимир Зеленский повторно попросил Раду уволить главу МИД страны Павла Климкина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что Зеленский просит назначить на это место замглавы администрации Вадима Пристайко.

Как отмечается, до этого Климкин призвал депутатов уволить его с поста главы МИД.

Он говорил, что давно намеревался подать в отставку и написал соответствующее заявление сразу после инаугурации Зеленского.

Ранее сообщалось, что Рада отказалась отправить Климкина в отставку.