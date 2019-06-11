МИД Украины: суда заставят Россию начать переговоры

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Глава украинского МИД Павел Климкин убежден, что вердикты международных судов по делам Украины против России заставят российскую сторону сесть за стол переговоров. Об этом сообщает «112 Украина».

Однако, Климкин не стал прогнозировать, когда это произойдет.

«Будет решение международного арбитража по конвенции по морскому праву. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия», — отметил Климкин.

В дальнейшем речь пойдет «о статусе аннексированного полуострова» и «его деоккупации», добавил Климкин.

По словам министра, украинская сторона предлагала России различные форматы и платформы для переговоров, однако российская сторона отказалась.

Ранее сообщалось, что в Кремле навсегда закрыли тему Крыма после слов президента Украины Владимира Зеленского.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.