Додон рассказал о сценариях развития событий в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о сценариях выхода из сложившейся в стране ситуации. Об этом пишут «Известия».
По словам лидера, возможны разные варианты. Часть судей в составе КС страны могут изменить свои позиции. Кроме того, не исключается изменение закона о назначении и снятии судей КС.
«Вместе с тем я думаю, что ключевым элементом станет внешнее давление, признание легитимности зарубежными партнерами», — заявил Додон.
Он добавил, что власти страны будут повышать давление в Молдавии, возможен вывод людей на улицы.
Ранее Додон сообщил о подготовке покушения на него.