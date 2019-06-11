Додон рассказал о сценариях развития событий в Молдавии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/12405721/RTX6YKOP-pic905-895x505-72248.jpg">

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о сценариях выхода из сложившейся в стране ситуации. Об этом пишут «Известия».

По словам лидера, возможны разные варианты. Часть судей в составе КС страны могут изменить свои позиции. Кроме того, не исключается изменение закона о назначении и снятии судей КС.

«Вместе с тем я думаю, что ключевым элементом станет внешнее давление, признание легитимности зарубежными партнерами», — заявил Додон.

Он добавил, что власти страны будут повышать давление в Молдавии, возможен вывод людей на улицы.

Ранее Додон сообщил о подготовке покушения на него.