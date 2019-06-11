Козак рассказал о тайной сделке, предложенной РФ молдавскими демократами

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Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк предлагал российской стороне заключить тайное соглашение и сменить внешнеполитический курс. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, такое предложение было передано 3 июня «в конверте» на встрече с представителями демократической партии.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию», — рассказал Козак.

Он подчеркнул, что коалиция в стране может быть сформирована только на основе официальных публичных решений.

Ранее Козак заявил, что Москве важно, чтобы внешнюю политику Молдавии определяли силы, которые отражают волю жителей страны.