Козак рассказал о тайной сделке, предложенной РФ молдавскими демократами
Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк предлагал российской стороне заключить тайное соглашение и сменить внешнеполитический курс. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По его словам, такое предложение было передано 3 июня «в конверте» на встрече с представителями демократической партии.
«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию», — рассказал Козак.
Он подчеркнул, что коалиция в стране может быть сформирована только на основе официальных публичных решений.
Ранее Козак заявил, что Москве важно, чтобы внешнюю политику Молдавии определяли силы, которые отражают волю жителей страны.