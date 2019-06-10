МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции

В Москве приветствуют формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, заявили в МИД России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МИД отметили, что настроены на совместную работу по восстановлению российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года.

Ранее сообщалось, что неизвестный частный самолет покинул аэропорт Кишинева после того, как Европейский союз признал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду.