«Рукотворный кризис»: Косачев о ситуации в Молдавии
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал ситуацию вокруг политического кризиса в Молдавии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, политический кризис в Молдавии является «рукотворным».
Он также добавил, что роль основного «поджигателя» кризиса играет Конституционный суд.
Косачев подчеркнул, что КС Молдавии нарушил «принцип разделения властей».
Ранее сообщалось, что парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС.