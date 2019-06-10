«Рукотворный кризис»: Косачев о ситуации в Молдавии

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал ситуацию вокруг политического кризиса в Молдавии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, политический кризис в Молдавии является «рукотворным».

Он также добавил, что роль основного «поджигателя» кризиса играет Конституционный суд.

Косачев подчеркнул, что КС Молдавии нарушил «принцип разделения властей».

Ранее сообщалось, что парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС.