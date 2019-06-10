Киев призвал не допустить «российского сценария» в Молдавии

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Министерство иностранных дел Украины призвало политические силы Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ведомства, подобное является важным для Молдавии и безопасности ситуации в регионе.

Как отмечается, МИД Украины заявил, что Киев заинтересован в «демократической и европейской» Молдавии.

При этом Украина предложила властям Молдавии помощь в урегулировании политического кризиса.

Ранее сообщалось, что США признали итоги выборов в Молдавии.