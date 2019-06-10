США признали итоги выборов в Молдавии

Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Госдеп также призвал все стороны к диалогу.

Ранее спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный заявила, что он не будет распущен.