Токаев побеждает на выборах, по данным экзит-полов

По данным экзит-полов, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Главный оппозиционный кандидат Амиржан Косанов получил 15,39%. Первая кандидат-женщина на выборах президента Казахстана Дания Еспаева по результатм экзит-полла получает 5,32%.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.

При этом собеседники «Газеты.Ru» не видели проведение опросов (экзит-поллов) на участках.

Ранее президентские выборы завершились в Казахстане.

В воскресенье, 9 июня, жители Казахстана в шестой раз выбирают президента, впервые в них не участвует первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Он объявил об уходе со своего поста 19 марта 2019 года, после этого были объявлены внеочередные выборы. Свои полномочия Назарбаев передал председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву.