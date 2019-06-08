Молдавию объявили «захваченным государством»

Парламент Молдавии принял декларацию о признании республики «захваченным государством», передает ТАСС.

«Государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией», — говорится в декларации.

В документе выражен вотум недоверия Конституционному суду (КС), который находится под контролем Демократической партии и ее лидера, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее конституционный суд Молдавии принял решение признать незаконным назначение премьером страны Майи Санду и создании правительства.