Путин высказался об объединении России с Белоруссией
Президент России Владимир Путин в хо ПМЭФ оценил возможность для объединения России и Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, речи об объединении двух стран «нет и быть не может».
Он отметил, что «история сложилась таким образом», что белорусы, русские и украинцы — это единый народ.
По словам главы государства, в настоящий момент «нет никаких оснований для государственного объединения». У Москвы «нет таких планов, целей нет» подытожил он.