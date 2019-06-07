Путин высказался об объединении России с Белоруссией

Президент России Владимир Путин в хо ПМЭФ оценил возможность для объединения России и Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, речи об объединении двух стран «нет и быть не может».

Он отметил, что «история сложилась таким образом», что белорусы, русские и украинцы — это единый народ.

По словам главы государства, в настоящий момент «нет никаких оснований для государственного объединения». У Москвы «нет таких планов, целей нет» подытожил он.