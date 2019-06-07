Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского

Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ ответил на вопрос, почему не поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путина, этого не произошло так как Зеленский до сих пор называет Россию «врагом и агрессором».

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