Fox News: после слов о тюрьме Трамп назвал Пелоси слабонервной

Американский президент Дональд Трамп дал эксклюзивное интервью Fox News, в котором высказался по поводу своих враждебных отношений со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По словам Трампа, он старался благожелательно относиться к Пелоси, поскольку хотел заключить некоторые сделки, однако она на это не способна. Лидер подчеркнул, что не считает ее талантливым человеком и заявил, что она себя опозорила.

«… она [Пелоси. — Газета.Ru] злобный, мстительный и ужасный человек, когда появился доклад Мюллера (по «российскому делу»), для них [демократов. — Газета.Ru]) он стал катастрофой», — сказал Трамп.

Он также прокомментировал ее высказывание о том, что она не хочет, чтобы Трампа подвергли импичменту, но хочет видеть его в тюрьме. По мнению главы государства, ее сделанное во время его визита за границу заявление является злобным и мерзким. Он также назвал ее «слабонервной Пелоси», потому что ее нервы никуда не годятся.

Кроме того, президент США призвал обратить внимание на район Пелоси, в котором множество наркоманов и бомжей.