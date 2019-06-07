РФ потребовала у лаборатории Портон-Дауна информацию по делу Скрипалей

Пресс-секретарь посольства России в Великобритании сообщил, что российская дипмиссия направила в лабораторию в Портон-Дауне письмо с просьбой предоставить информацию по ЧП в Солсбери и пустить на ее территорию российских журналистов, передает РИА «Новости».

Письмо стало реакцией на снятый «Би-би-си» ролик о Портон-Дауне, в котором говорилось об исследовании в лаборатории опасных вирусов. В посольстве РФ отметили, что видео подтвердило их опасения о секретной военной миссии лаборатории.

«Рассчитываем также, что, коль скоро в лабораторию был допущен британский корреспондент, возможность пообщаться с руководством и экспертами этого объекта будет предоставлена и российским журналистам», — говорится в письме.

Также в посольстве пообещали продолжать добиваться истины о произошедшем в Солсбери.

Ранее МИД России призвал Британию отчитаться по делу Скрипалей.