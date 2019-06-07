О контактах Путина и Зеленского спросили Пескова

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о планах на встречу российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

По его словам, контактов не планируется.

«Пока в планах нет», — сказал Песков.

Он добавил, что после того, как в Кремля полностью сформулируют «понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения Минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений, тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном».