Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.

«На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово «изоляция» прочно забыто», — написал Пушков.

По его словам, это подтверждает участие в форму председателя КНР Си Цзиньпина, генсека ООН Антониу Гутерриша и ряда европейских лидеров.

Он также добавил, что бывший президент США Барак Обама «тихо и печально шепчет в подушку».

Ранее сообщалось, что Гутерриш планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях ПМЭФ.