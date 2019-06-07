Трамп рассказал о проколе Мюллера

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Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер своим последним заявлением выставил себя дураком. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, Мюллер выставил себя дураком, уточнив свои показания по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

Он также добавил, что не против того, чтобы Мюллер выступил перед конгрессом.

Трамп подчеркнул, что Мюллеру пришлось скорректировать свои «неверные показания».

Ранее СМИ сообщили, что защита Трампа хочет наказать демократов за ложь о сговоре с Россией.