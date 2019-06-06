В ООН отреагировали на идею РФ признать победу над нацизмом всемирным наследием

В Совфеде заявили, что генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, Гутерреш решительно поддержал все инициативы российской стороны, включая провозглашение Международного дня парламентаризма 30 июня, а такепризнание победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием.

Он добавил, что в ООН поддерж проведение в России Всемирной конференции высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу в 2022 году.