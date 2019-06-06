Французы вышли на манифестацию против приезда Трампа

Жители коммуны в Нормандии на северо-западе Франции вышли на акцию протеста против приезда президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости»

Мероприятие прошло на американском кладбище в коммуне Кольвиль-сюр-Мер. Прои этом отмечается, что сам Трамп уже покинул город после двухсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Собравшиеся критикуют политику Трампа в области климата, а также его миграционные указы.

Ранее протесты против Трампа прошли во время визита американского лидера в столицу Британии. Лондонцы надули огромный шар «малыш Трампа», изображающий президента США в виде младенца в подгузнике и с телефоном в руке.