Путин заявил об опасности выпустить «огненного змея» из бутылки

Российский лидер Владимир Путин выразил беспокойство относительно того, что вопрос об угрозе глобального конфликта «ушел на второй план», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, такое заявление Путин сделал в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

По его словам, игнорирование нынешних угроз может привести к мировой катастрофе.

«Если мы не будем держать под контролем этого «огненного змея», если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки — это же может привести к глобальной катастрофе», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Путин увидел покой в ядерном оружии.

Он добавил, что мир находится в состоянии покоя уже около 75 лет и лучше не доводить до конфликтов.